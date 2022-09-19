受刑人陳坤和逃逸案 檢方諭令3名戒護人員交保

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中監獄受刑人陳坤和因骨折至中國醫藥大學附設醫院回診，前天被發現破壞腳鐐逃逸，昨天在桃園市落網，檢方認定3名戒護人員涉犯過失疏縱人犯罪諭令交保，並持續調查釐清。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝今天告訴中央社記者，針對脫逃案件究責，檢方昨天漏夜偵詢10多名證人，認定3名台中監獄戒護人員涉有重嫌，依刑法163條過失疏縱人犯罪，今天凌晨諭令新台幣15萬元至10萬元不等金額交保。

詹常輝表示，陳坤和目前仍在就醫治療尚無法接受訊問，相關證物都已查扣，後續將進一步調查釐清。

檢警調查，45歲的陳坤和因毒品、槍砲與加重竊盜等案件，刑期有16年，他在今年3月間入獄，入獄前因左後腳跟骨折接受手術，16日前往中國醫藥大學附設醫院回診拔除鋼釘，17日完成手術後，下午5時24分有人發現他破壞腳鐐逃脫。

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案經台中第二警分局獲報後展開調查，陳坤和先到醫院附近的台中崇德殯儀館停車場，竊走一輛鑰匙未拔的小貨車後逃逸，途中遇到警車後棄車逃跑，他變裝後，又轉搭車輛北逃，昨天下午在桃園市落網。

陳坤和昨天落網前還持刀自傷，經送往中壢天晟醫院治療後，昨天晚間在台中監獄與台中看守所共派出4名戒護人力，移送至中國醫藥大學附設醫院加護病房進行治療戒護。（編輯：謝雅竹）1110919