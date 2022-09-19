男行經八通關古道墜邊坡 玉管處籲震後暫緩入山

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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）鄧姓男子今天與同伴行經八通關古道，鄧男滑落邊坡10多公尺，消防局獲報趕往救出，無大礙；玉山國家公園管理處呼籲，台東地震後山區地質脆弱處易坍塌，請暫緩進入登山步道。

南投縣政府消防局今天中午獲報，一名來自台中市25歲鄧姓男子行經八通關古道指標約6至7公里處，在一處崩壁不慎滑落10多公尺，消防局立即派遣轄區玉山分隊會同玉山國家公園管理處、保七總隊第六大隊組成11人搜救隊趕赴，下午抵達現場，順利救出鄧男。

現場初步檢傷，鄧男四肢及臉部擦傷，無大礙，鄧男自稱不需送醫，但消防局需待下山後進一步檢查評估，再決定是否依鄧男訴求，截至傍晚，搜救隊陪同鄧男仍在下山途中；據登山計畫，鄧男與另一名同伴從信義鄉東埔入山，攀登秀姑巒山，今天返程途中滑落邊坡。

台東地震後餘震不斷，山區易有坍方、落石，轄管全台國家公園的內政部營建署透過新聞稿表示，呼籲民眾非有必要，暫緩進入國家公園登山步道，強震造成地貌改變及地質更加脆弱，山區環境不穩定，若還沒上山的民眾請先暫停，已入山者請注意自身安全趕快下山。

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另外，林務局南投林區管理處天池山莊也公告，近日地震頻繁，能高越嶺西段地質較破碎，請山友注意沿線步道狀況，儘速通過勿停留，住宿日為20日至24日的登山遊客，若因地震因素辦理退費，請於住宿日前一天於線上系統完成退費申請，不收違約金。

南投林管處表示，為確保登山安全，地震後巡查屯原登山口聯外道路，及登山口至天池山莊步道狀況，目前路況大致正常，因此並未封閉，今天仍有民眾依計畫登山入住，也有登山客取消行程，考量可能仍有餘震及未來幾天的天氣，建議民眾暫緩入山。（編輯：謝雅竹）1110919