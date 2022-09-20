台糖漏油事件危機未除 水溝抽出逾3公秉油水

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台東台糖加油站19日晚間漏油引燃火焰，20日上午水溝內尚有油料，周遭油氣味很濃，危機未解，台東縣消防局和警方持續現場戒備。中央社記者盧太城台東攝 111年9月20日

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東台糖加油站昨晚漏油引燃火焰，今天上午水溝內尚有油料，周遭油氣味很濃，危機未解，台東縣消防局和警方持續現場戒備，台糖人員從水內抽出逾3公秉油水。

台東市中興路台糖加油站油料外洩流入約300公尺長的水溝，疑似民眾抽菸引燃，數個水溝蓋竄出一樓高火焰，造成一名女子灼傷，所幸台東縣消防局用泡沫控制火勢。

昨晚火勢撲滅後，台糖人員進入水溝，發現溝內尚有數量無法估計的油水，今早抽出3公秉油水，消防人員再度冒險進入水溝，發現水溝內有1個沉砂池，長約2公尺，有多少油水無法估計。

由於水溝內尚有油料，且四周充滿油氣味，隨時有可能再度引燃火焰，警方拉起封鎖線，並禁止附近民眾使用手機。

台東縣消防局台東特艘大隊副大隊長吳寶龍坐鎮指揮，和台東縣政府環保局、台糖人員商討如何清除水溝內油水。

吳寶龍接受中央社記者訪問表示，今早消防人員到場進行油氣檢測，排水溝測出的油氣仍達危險值，並明顯聞到汽油味，因此勸導有用到爐火的店家暫時不要營業，並請有營業的檳榔攤人員勸導客人勿吸菸，以免再引發氣爆。

吳寶龍說，上午再度派員爬入水溝內，丈量長度和估計多少油水，初步研判可行方案還是採取抽水機方式；台糖人員建議以灌水排出，不過這個方式用水量龐大，可能會造成油水擴大，因此還要再討論採取何種方式可行。

台東縣政府環保局長郭建成表示，目前先處理油水問題，後續再研議開罰問題。

至於油料為何溢流水溝、有多少公秉、現場指揮處理的台糖人員回應記者訪問均表示「狀況都還不清楚」。（編輯：郭諭儒）1110920