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北市男子駕車疑身體不適連撞4車 造成5人受傷

2022/9/20 19:53
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（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北市大同區今天下午發生一輛汽車連撞多輛車事故，警方獲報到場發現，肇事駕駛林姓男子因身體不適疑闖紅燈，進而碰撞3輛路邊機車和1輛公車，造成5人受傷，初步已排除酒駕。

台北市警察局大同分局今天下午3時41分獲報，指轄內承德路3段、庫倫街口發生汽車碰撞公車事故，立即派員前往處理。

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經調查了解，汽車駕駛63歲林男案發時駕車自北往南行駛，但因一時身體不適而疑似闖紅燈，進而不慎碰撞到路邊停放的3輛機車，隨後又撞上一輛要右轉的公車，造成5人受傷，初步已排除酒駕，相關肇責待後續調查釐清。

大同分局呼籲，依據道路交通安全規則第102條規定「汽車行駛至交岔路口，應遵守燈光號誌或交通指揮人員之指揮」，另駕駛人騎（駕）乘車輛前，應確實評估自身精神狀況，若是精神不濟時應先稍做休息後再上路，可乘坐計程車或請家人接送。（編輯：李錫璋）1110920

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