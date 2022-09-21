警偵破毒品工廠 製毒師傅落網自誇毒品界「教授」

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新北刑大民國110年9月在烏來製毒工廠逮捕張姓製毒師傅，今年8月循線再逮捕張姓主嫌，並破獲毒品分裝工廠，起獲安非他命227公克，毒品咖啡548包、毒品咖啡包原料1775公克、封口機及藥鏟等證物。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年9月21日

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（中央社記者高華謙新北21日電）新北刑大去年9月在烏來製毒工廠逮捕張姓製毒師傅，今年8月再循線逮捕張姓主嫌。張姓製毒師傅供稱自己技術純熟，堪稱毒品界「教授」；不過警方說，他的學歷沒有很高。

新北市政府警察局刑事警察大隊今天表示，去年9月查獲不法集團在烏來山區製造毒品，攻堅逮捕52歲張姓製毒師傅，起獲安非他命成品、麻黃鹼、安非他命先驅原料等製毒原料共約20公斤，全案經台灣台北地方檢察署偵結後起訴。

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警方循線追查之下，今年8月中旬在新北市新莊區逮捕47歲張姓主嫌，並破獲毒品分裝工廠，起獲安非他命227公克，毒品咖啡548包、毒品咖啡包原料1775公克、封口機及藥鏟等證物，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送檢方偵辦。

張姓製毒師傅向警方供稱自己是毒品界「教授」，製毒技術純熟，且有濃厚興趣，除透過網路自行研究文獻，還報名國內大專院所化學科系碩士班進修，是因欠債才被幫派分子脅迫製毒還債。警方表示，張嫌學歷沒有很高，他雖自稱報名大專院所進修，但警方沒有查到相關就學紀錄。（編輯：張銘坤）1110921