西濱梧棲段2大車追撞 南下車道全線封閉

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台中市清水警分局21日下午接獲報案，在台61線西濱快速道路南下155公里處，一輛聯結車與另輛油罐車發生追撞，車輛占用雙線車道、路肩，導致南下車道全面暫時封閉。（警方提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月21日

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）台61線西濱快速道路南下155公里處梧棲路段，今天下午一輛聯結車因爆胎停路中，後方的油罐車疑未注意狀況追撞前車，造成南下車道全面暫時封閉，警方現場處理釐清車禍原因。

台中市清水警分局今天下午5時接獲報案，西濱快速道路南下155公里處，一輛聯結車與另輛油罐車發生追撞，南下車道全面暫時封閉。

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警方初步調查，34歲鍾姓男子駕駛聯結車沿西濱快速道路南下行駛，因左後輪爆胎停在內側車道上，吳姓男子駕駛油罐車疑未注意前方狀況，追撞聯結車，吳男送醫，鍾男未受傷，雙方均無酒精反應。

車輛佔用雙線車道、路肩，後方車流回堵，警方現場指揮交通，宣導下福德匝道改走平面道路，並派遣其他員警在文昌匝道入口進行交通管制，肇事原因警方調查釐清。（編輯：謝雅竹）1110921