高雄田寮山區私設掩埋場 南水局：不在水庫集水區

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（中央社記者曾以寧高雄22日電）高雄警方查獲何姓地主涉在田寮秀峰山區內私設掩埋場，位置靠近阿公店水庫上游集水區。南水局今天指出，經查此私設掩埋場並非位於水庫集水區，對水源水質無影響。

經濟部水利署南區水資源局今天發布新聞稿指出，經查證，私設掩埋場並非位於阿公店水庫集水區、自來水水質水量保護區，而是鄰近高雄市田寮區市管區排中坑排水之山坡地保育區，對水源水質無影響。

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南水局指出，為維護阿公店水庫集水區水土保育與水質安全，除定期派員巡查及水質採樣外，亦搭配水庫集水區衛星影像，每月定期進行變異點比對，若有異常即派員現地巡查，發現疑似違規情事，立即做成巡查紀錄，函送目的事業權責機關進行查處，防範不法。

高雄市警察局湖內分局昨天表示，查獲何姓地主涉在田寮秀峰山區內私設掩埋場，位置靠近阿公店水庫上游集水區，並以每車新台幣800元收費代掩埋，初估1天約可賺5萬元，警方昨天帶回何姓地主等涉案4人到案，全案依廢清法送橋頭地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1110922