新莊鐵皮工廠大火 3樓藏數十隻博美動保處調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市新莊區一處鐵皮工廠23日晚間發生火警，消防人員在火勢撲滅後清查發現，室內竟有一堆小鐵籠裝著約數十隻博美狗。新北市動保處獲報後已派員到場清點犬隻數量與狀況，將釐清工廠是否有違法行為。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年9月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北23日電）新北市新莊區某3層樓鐵皮工廠今天發生大火，消防人員清查發現，3樓竟有一堆小鐵籠裝著數十隻博美狗，所幸狗都平安無事。新北市府動保處已派員調查，釐清工廠是否違法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新北市政府消防局晚間7時許獲報，新莊區思源路87巷內有棟3層樓鐵皮工廠發生火警，現場濃煙密布，消防人員到場已全面燃燒，工廠機具遭燒毀面積約100坪；8時許火勢撲滅，所幸無人傷亡，起火原因調查中。

消防人員上3樓，發現現場類似宿舍，有廚房、房間與客廳等，其中1個空間竟堆疊許多小籠子，1個籠子裝著1隻博美狗，約有數十隻。不過由於主要燃燒處在2樓，3樓無火煙跡象，因此狗狗都平安無事，目前新北市政府動物保護防疫處已到場清點犬隻數量與狀況，將釐清工廠是否有違法行為。（編輯：黃世雅）1110923