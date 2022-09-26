士檢：已辦教育訓練 即時處理情資、查察賄選

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（中央社記者劉世怡台北26日電）因應地方選舉，士檢今天召開座談會，檢察長繆卓然表示，查賄就是最好的反賄選宣導，檢方人員已辦理受理檢舉賄選教育訓練，將能即時妥適處理選舉情資，落實各項查察賄選工作。

士林地檢署發布新聞稿指出，今天舉辦選舉查察分區座談會，由檢察長繆卓然主持，法務部長蔡清祥、檢察司長黃謀信、檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝、廉政署長莊榮松、調查局長王俊力等人到場參與。

新聞稿指出，會議中由士檢、台北市警察局、新北市警察局、調查局台北市調查處、新北市調查處、台北市政府政風處、新北市政府政風處、移民署北區事務大隊台北市專勤隊及新北市專勤隊就士檢轄區內的選情分析、情資提供、查賄及反賄具體措施等提出報告。

繆卓然表示，士檢已至轄區9個分局召開選舉查察座談會，確實掌握佈雷狀況及選情結構，另就檢方人員受理檢舉賄選辦理教育訓練，將能即時妥適處理選舉情資， 而查賄就是最好的反賄選宣導，士檢也將遵照法務部、最高檢及高檢署指示，致力查賄制暴、杜絕假訊息、嚴辦境外勢力介選、防杜幽靈人口及嚴查選舉賭盤，並彙集各單位查緝能量，持續落實各項查察賄選工作。

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蔡清祥在會議中提及，因應全國性公民複決投票，治安的維護尤其重要，期許與會各機關防範過去、因應未來；邢泰釗則分享查賄經驗，強調魔鬼藏在細節裡，賄選是選舉的小偷，偷掉社會的正義，具體指示要重視民眾檢舉、鼓勵與會者查賄要即時，依據證據客觀判斷，不受任何外力不當干擾。

張斗輝則肯定士檢掃蕩不法資金的努力，並表示，台高檢有建置科技偵查設備，可以協助分析及採證相關資料，又佈雷不在多而在精，且要注意身分的保密，於接獲檢舉電話或按鈴申告時，要讓民眾感受到政府的熱切，才能護得具體有效的情資，並在不違反偵查不公開 原則下，審慎發布新聞，讓民眾了解政府查賄的決心。（編輯：李錫璋）1110926