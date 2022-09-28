兄弟萬里游泳失蹤 遺體接連被浪沖上岸

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吳姓兄弟26日前往新北市萬里區瑪鋉路附近沙灘戲水，2人到海中游泳遭浪捲走失蹤，33歲哥哥的遺體27日被浪沖上岸，而在現場守候的家屬，28日凌晨1時許，發現有具遺體被浪沖上岸，經指認後確認是30歲的弟弟。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真111年9月28日

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（中央社記者王朝鈺新北28日電）吳姓兄弟26日前往新北市萬里區沙灘戲水，2人到海中游泳遭浪捲走失蹤，哥哥的遺體昨天被浪沖上岸，家屬今天凌晨在現場發現有具遺體被浪沖上岸，經指認後確認是30歲的弟弟。

余姓女子和丈夫、小叔及同事共4人，26日前往新北市萬里區瑪鋉路附近沙灘戲水，當天下午3時許，余女發現33歲丈夫吳男和小叔在海中游泳，遭海浪捲離岸游不回岸邊，距岸約400公尺至500公尺。

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警消和海巡獲報後，立即派遣大批人車和船艇前往救援，並申請直升機在空中搜索，經陸海空持續搜索尚未找到2人，考量天色已暗，加上現場風浪增強，26日晚間6時許暫停搜尋，改由部分消防及海巡在岸邊持續搜索。

海巡人員昨天上午7時許，在附近岸際發現一具遺體被浪沖上岸，經通知家屬指認後，確認為失蹤的33歲哥哥，消防和海巡不放棄希望，昨天仍持續擴大搜索，而在現場守候的家屬，今天凌晨1時許，發現有具遺體被浪沖上岸，經前往指認後，確認是失蹤的弟弟。（編輯：陳政一）1110928