男疫情三級警戒賣仿冒酒精 判刑1年1月

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（中央社記者吳哲豪彰化29日電）陳男在臉書成立團購社團專頁，販賣仿冒殺菌酒精遭檢方起訴，法官審理認為，陳男販賣酒精時剛好是COVID-19三級警戒期間，所為涉犯刑法詐欺取財罪，判徒刑1年1個月。

台灣彰化地方法院今天公布的判決書指出，陳男在臉書成立團購社團，購買來路不明的酒精和瓶子，貼上仿冒人體用清潔劑、人體用殺菌劑的標籤，在臉書社團販賣。

有民眾購買殺菌酒精後選在店面取貨，拿到物品後察覺有異，向標籤上註明的生產廠商查證，才發現買到仿冒品，被仿冒的廠商報警處理，檢方依刑法詐欺等罪嫌起訴陳男。

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法官審理此案時，陳男辯稱酒精是透過友人購買取得，但他無法確認酒精成分，不過法官認為，陳男去年5月販賣酒精時，剛好是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情三級警戒期間，正是人心惶惶、眾人搶購酒精、酒精甚而缺貨之時。

判決書指出，被告為圖私利，竟然購買來路不明酒精出售，陳男所賣出成分不詳的酒精，非但可能根本無消毒之效果，更可能對人體有害，甚至可能危害幼兒健康發展，事後也沒追回售出的商品，犯行非一般違反商標法案件，不應輕縱，法官審酌後依刑法加重詐欺取財罪判刑1年1月，全案可上訴。（編輯：李亨山）1110929