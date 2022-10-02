擅自幫超商茶葉蛋加水 高雄男遭求償百萬判賠600元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄一名男子拿自己馬克杯裝熱水倒入超商的茶葉蛋鍋中，店家發現制止後銷毀整鍋蛋。（示意圖／中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄李姓男子見超商茶葉蛋滷汁快乾掉，拿自己馬克杯裝熱水倒入鍋中，被店長發現制止，並銷毀整鍋茶葉蛋；事後店家認為商譽受損，求償100萬600元，但法院認商譽未受損，僅判賠600元。

根據高雄地方法院判決書指出，去年5月，被告李男走進超商，看到茶葉蛋鍋內滷汁快要乾掉，因此隨手用自己的馬克杯裝熱水，加入鍋中，被店長發現後出面制止。

店家認為，因為不知道李男的馬克杯是否乾淨，且正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，基於食品安全衛生，只好將鍋內60顆茶葉蛋全數報廢，損失新台幣600元；李男也當場向店家認錯。

店家事後認為商譽受損，李男行為恐讓消費者以後對茶葉蛋產生疑慮，不敢購買，因此連同茶葉蛋的600元，再另求償100萬元。

不過，法官認為，李男是在大庭廣眾之下未經遮掩倒水，與「千面人」事件中，暗中在罐裝飲料注入毒物，再賣入市場不同，店家也當場制止，並將茶葉蛋銷毀，並沒有賣給消費者。

此外，在場客人也作證店家處置得宜，因此法官認為，並不會對店家產品、服務品質及評價產生質疑，沒有損害商譽，判李男須賠償店家600元，全案可上訴。（編輯：陳仁華）1111002