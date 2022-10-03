朱國榮涉炒股案聲請法官迴避 最高法院駁回確定

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（中央社記者林長順台北3日電）國寶集團總裁朱國榮涉及龍邦炒股等案，二審由台灣高等法院審理中。朱國榮認為法官紀凱峰曾在外評論他的舊案，有偏頗之虞，聲請法官迴避。最高法院今天駁回聲請確定。

朱國榮被控利用掌握中信金併購台灣人壽保險的重大消息，大量購買台壽保股票獲利新台幣1億5707萬餘元，又涉炒作龍邦國際股價，台北地方法院依違反證交法判刑12年4月。案件正由高院審理中。

朱國榮指出，他買賣龍邦公司股票的單一行為，被檢察官拆分成6次起訴，先繫屬的案件分案至台北地方法院，由當時受命法官紀凱峰審理宣判，後繫屬的案件，上訴二審高院後分案也是由紀凱峰審理。

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朱國榮表示，紀凱峰就他買賣龍邦公司股票涉犯證券交易法一事已有定見，更在公開場合作為教材多次發表影響案件裁判或程序公正的言論，就未確定判決發表評論的不當行為，已違反無罪推定原則，更難期將有公平審判之可能，聲請法官迴避。

高院審理後認為，紀凱峰法律性司法外言論為審判經驗分享，主觀上尚無偏頗之意，且客觀上新舊案並非同一案件，由合議審判的司法內部民主機制，也沒有法院組成公平性之慮。朱國榮聲請迴避無理由，裁定駁回。最高法院今天駁回抗告確定。（編輯：張銘坤）1111003