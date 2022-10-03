更多編輯台推薦新聞：
葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠
運動

葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重
國際

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局
兩岸

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

迷你馬逛新店大街汽機車讓道 疑農場沒人顧掙脫

2022/10/3 18:23（10/3 18:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北3日電）新北市新店區今天有迷你馬在路上逛大街，汽機車見狀紛紛閃避。因牠不願上車，動保處人員牽牠到駐地通知飼主領回。飼主的朋友李先生說，農場上午沒人看顧，馬隻可能因此掙脫。

新北市政府警察局新店分局中午獲報，新店區安忠路57巷口有隻迷你馬在路上逛大街，甚至橫跨馬路，汽機車見狀紛紛繞道，或是跟在牠後方龜速行駛。警方隨即與動保處人員到現場，協助牽引迷你馬上動保收容車，但迷你馬拒絕配合。

眼見拿牠沒辦法，動保處人員只好先牽牠到動保處駐地暫時收容，並通知飼主領回。據了解，迷你馬走失地點距離圈養處約500公尺。

飼主的朋友李先生下午領回馬隻，告訴中央社記者，飼主與農場主人正在當地規劃生態農場，上午農場負責人剛好回嘉義，飼主也到台北辦事，導致現場沒人顧，馬隻可能因此掙脫跑出來。

李先生表示，這隻公馬叫做小白龍，目前約5、6歲，農場裡共有3批馬，都綁在固定的地方，平時有人在的時候都會讓牠們跑來跑去，不會綁很緊。

根據道路交通處罰條例，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，可處所有人或行為人新台幣300元以上600元以下罰鍰。（編輯：方沛清）1111003

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族