迷你馬逛新店大街汽機車讓道 疑農場沒人顧掙脫

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（中央社記者高華謙新北3日電）新北市新店區今天有迷你馬在路上逛大街，汽機車見狀紛紛閃避。因牠不願上車，動保處人員牽牠到駐地通知飼主領回。飼主的朋友李先生說，農場上午沒人看顧，馬隻可能因此掙脫。

新北市政府警察局新店分局中午獲報，新店區安忠路57巷口有隻迷你馬在路上逛大街，甚至橫跨馬路，汽機車見狀紛紛繞道，或是跟在牠後方龜速行駛。警方隨即與動保處人員到現場，協助牽引迷你馬上動保收容車，但迷你馬拒絕配合。

眼見拿牠沒辦法，動保處人員只好先牽牠到動保處駐地暫時收容，並通知飼主領回。據了解，迷你馬走失地點距離圈養處約500公尺。

飼主的朋友李先生下午領回馬隻，告訴中央社記者，飼主與農場主人正在當地規劃生態農場，上午農場負責人剛好回嘉義，飼主也到台北辦事，導致現場沒人顧，馬隻可能因此掙脫跑出來。

李先生表示，這隻公馬叫做小白龍，目前約5、6歲，農場裡共有3批馬，都綁在固定的地方，平時有人在的時候都會讓牠們跑來跑去，不會綁很緊。

根據道路交通處罰條例，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，可處所有人或行為人新台幣300元以上600元以下罰鍰。（編輯：方沛清）1111003