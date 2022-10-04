獨留嬰兒83分鐘致溢奶身亡 護理之家照護員遭起訴

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（中央社記者蕭博文台北4日電）台北市一家產後護理之家發生未滿1月大的男嬰溢奶窒息，送醫治療多時仍不治的意外。士檢查出，盧姓照護員獨留男嬰在觀察室長達83分鐘未查看，日前依過失致死罪嫌起訴盧女。

士林地方檢察署起訴書指出，王姓女子於民國108年2月間產下一子後，入住位於士林區的一家產後護理之家，由護理之家提供嬰兒照顧等服務。

108年3月6日，王女餵男嬰喝奶後，將男嬰帶回嬰兒室給盧姓照護員照顧；由於當時男嬰患有鵝口瘡，盧女將男嬰帶往觀察室，僅停留6分鐘，即於晚間6時22分離開，此後未再入內查看。

同日晚間7時45分，盧姓照護員重返觀察室，見男嬰皮膚發紺、無呼吸心跳，急忙為男嬰拍背、清除口鼻分泌物、刺激腳底板；經送醫搶救治療，男嬰仍因溢奶造成窒息導致缺氧性腦病變，住院期間併發肺炎，於同年12月6日不治。

檢察官查出，盧女明知男嬰未滿1月大，應注意進食後是否有溢奶等狀況，進而及時拍嗝或採取其他安全措施，卻離開觀察室長達83分鐘照顧另名嬰兒，且未透過監視器或從透明玻璃查看觀察室內男嬰動靜。

檢察官調閱護理之家紀錄並勘驗監視器畫面，發現盧女當時只負責照顧2名嬰兒，業務並非繁重；盧女甚至違反內規，在照顧另名嬰兒時使用手機30分鐘，以致於疏於按時觀察被害男嬰狀況。

檢察官認為，盧女疏失與男嬰身亡有因果關係，日前偵結全案，依過失致死罪嫌起訴盧女。（編輯：李亨山）1111004