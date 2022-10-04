陳之漢辱罵網紅公民老師羅文 二審判賠10萬元

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（中央社記者蕭博文台北4日電）網紅「館長」陳之漢直播指網紅公民老師羅文是「螺紋保險套」，案經羅文求償，一審判陳之漢賠償10萬元；台灣高等法院今天駁回兩造上訴，仍判陳之漢賠償10萬元。

全案緣於，羅文與陳之漢在網上因政治問題互嗆。羅文於民國108年7月9日在網路平台YouTube發影片批評陳之漢是「新民粹型領袖」；陳之漢於同年9月4日回擊，以「螺紋保險套」、「雜碎」等語影射辱罵羅文。

羅文提起求償訴訟，請求陳之漢賠償新台幣85萬9500元，並刊登道歉啟事。一審新北地方法院判陳之漢應賠償10萬元，但免刊登道歉啟事。

陳之漢不服一審判決提起上訴，羅文也提起上訴，並將刊登道歉啟事的請求改為公開刊登「勝訴啟事」，二審由高院審理。

二審認為，陳之漢言論確實不法侵害羅文名譽權，應負侵權行為損害賠償責任，審酌兩造均有經營社群媒體且有相當知名度等情狀，仍判決陳之漢應賠償10萬元。

二審另指出，本件判決宣判後會公開於網路，他人均得上網瀏覽或引用，羅文也可以轉載分享本件判決於自身社群媒體，令他人更為輕易瀏覽知曉，而使關心此事的人均能有所知悉，而達回復名譽的目的。

二審認為，羅文要求陳之漢公告勝訴啟事，涉及陳之漢的表意自由，徒生紛爭滋擾，並非回復名譽的適當處分，應予駁回。羅文如不服，仍可上訴。（編輯：李亨山）1111004