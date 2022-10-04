兆豐銀向蔡友才求償57億元 二審改判賠5000萬元

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（中央社記者蕭博文台北4日電）前兆豐銀董事長蔡友才涉兆豐案，一審判刑9月，案件上訴二審中。兆豐銀另向蔡友才及前總經理吳漢卿求償57億餘元，一審判決免賠，高院今天改判蔡友才賠償5000萬元。

兆豐國際商業銀行提起求償訴訟主張，美國紐約州金融服務署（DFS）於民國104年間對兆豐銀紐約分行實施金融檢查，105年2月間出具檢查報告，提出8項應立即改善事項及7項應改善事項。

兆豐銀主張，105年8月間與DFS協議罰款1.8億美元（當時約新台幣57億元），並繳納完畢。金融監督管理委員會因兆豐銀受罰，於同年9月裁處1000萬元，兆豐銀也全數繳納。

兆豐銀指出，蔡友才、吳漢卿分別曾任兆豐銀董事長與總經理，任職期間未盡善良管理人注意義務，對於DFS金融檢查事件無任何積極處置，導致銀行受罰損失，求償57億6195餘元。

一審台北地方法院認為，兆豐銀無法舉證證明蔡友才、吳漢卿決策前，有出於惡意目的、奪取公司利益等事由，難以認定2人未善盡管理人注意義務，判決駁回。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，DFS報告認為兆豐銀及紐約分行有內控不佳、可疑交易涉及兆豐巴拿馬分行、客戶盡職審查未適當執行、風險評估政策及程序欠當、總行盡職監督不足等缺失，而當時蔡友才擔任董事長，對內控、內稽制度負有要責。

二審認為，蔡友才因過失，導致兆豐銀發生總行對海外分行管理功能不彰、未督導海外分行建立有效法令遵循制度等狀況，進而導致兆豐銀受罰，應負損害賠償責任，審酌後判決蔡友才賠償5000萬元，吳漢卿仍免賠償。可上訴。

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另一方面，蔡友才被控利用公司資源另設鑒機公司，藉核貸收受服務費新台幣2.25億元洗錢到海外隱匿，又涉嫌在兆豐銀重罰消息公布前，脫手持股獲利，遭台北地檢署依涉違證交法、金控法、洗錢防制法等罪起訴並求刑12年。

一審台北地院審理後，僅認定蔡友才成立鑒機公司過程偽造董事會不實紀錄、製作內容不實的Cover Letter回覆DFS成立偽造文書罪，判刑9月，其餘部分無罪，案件上訴二審審理中。（編輯：李亨山）1111004