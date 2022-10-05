假進口寵物沐浴乳 真走私電子菸油遭警方破獲

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台中市警方5日宣布破獲走私電子菸油案，林姓男子涉嫌與中國友人合作，將含尼古丁成分的電子菸油裝入桶裝寵物沐浴乳進口來台販售；經警方統計，林男所販售的電子菸油口味高達近百種，全案依違反藥事法移送台中地檢署偵辦。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月5日

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市警方今天宣布破獲走私電子菸油案，林姓男子涉嫌與中國大陸友人合作，將含尼古丁成分的電子菸油裝入桶裝寵物沐浴乳進口來台販售，全案依違反藥事法移送台中地檢署偵辦。

台中市警察局刑警大隊發布新聞稿指出，30多歲林姓男子看到電子菸興起，便與中國友人合作，進口大量電子菸油，並透過購物網站進行販售，警方執行網路巡邏時，發現林男於網站陳列、刊登及販售電子菸訊息。

警方表示，持續追查後發現林男販售的電子菸油內含有尼古丁成分，警方於蒐證完備後，持台中地方法院搜索票前往林姓男子家中及倉庫搜索，當場查獲電子菸油3761支，詢後依違反藥事法移送台中地檢署偵辦。

警方調查發現，林姓男子見電子菸市場龐大，有利可圖，由中國友人購買大批含有尼古丁成分的電子菸油後，再裝入桶裝的動物專屬沐浴露走私通關，以規避警方查緝，在運入台灣後由員工另外進行分裝，並在購物網站上販售。

警方表示，林男還以「只有你想不到，沒有我們做不到的口味」為噱頭，吸引癮君子上網購買，經警方統計，林姓男子所販售的電子菸油口味高達近百種，各種口味應有盡有，全案依違反藥事法移送台中地檢署偵辦，在林嫌繳回犯罪所得後，檢方給予緩起訴處分。

警方指出，青少年使用電子菸人數不斷攀升，以為抽電子菸對身體比較沒有傷害，但其實電子菸補充液中還是含有尼古丁成分。

警方呼籲，含有尼古丁的電子菸已納入藥品管理，且目前衛生機關並未核准電子菸產品，業者如果擅自販賣、供應或意圖販賣而陳列，依據藥事法規定，將處7年以下有期徒刑得併科新台幣5000萬元以下罰金。（編輯：黃世雅）1111005