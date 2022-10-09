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新店社區大門輕鋼架整片掉落 疑年久失修釀禍

2022/10/9 15:21（10/9 15:36 更新）
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新北市新店區安民街某社區大門與中庭的輕鋼架9日凌晨突然整片掉落，發出巨響，幸好無人受傷。警方表示，現場未施工，疑年久失修釀禍。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月9日
新北市新店區安民街某社區大門與中庭的輕鋼架9日凌晨突然整片掉落，發出巨響，幸好無人受傷。警方表示，現場未施工，疑年久失修釀禍。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月9日
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（中央社記者高華謙新北9日電）新北市新店區安民街某社區大門與中庭的輕鋼架今天凌晨3時許突然整片掉落，發出巨響，路過民眾見狀直呼嚇人，幸好無人受傷。警方表示，現場未施工，疑年久失修釀禍。

網友在社群網站臉書（Facebook）社團「我們就是安坑人，安坑自古就是城」分享某社區整片輕鋼架掉落照片，有人留言指「原來凌晨的聲音是這個」，也有人說經過時被嚇到，幸好是半夜發生，否則平時大門進出口人來人往，後果恐不堪設想。

新北市政府警察局新店分局表示，事發後保全人員在現場拉起封鎖線，社區總幹事已聯絡廠商修護。（編輯：張銘坤）1111009

新北市新店區安民街某社區大門與中庭的輕鋼架9日凌晨突然整片掉落，幸好無人受傷，事發後保全人員在現場拉起封鎖線，社區總幹事也已聯絡廠商修護。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月9日
新北市新店區安民街某社區大門與中庭的輕鋼架9日凌晨突然整片掉落，幸好無人受傷，事發後保全人員在現場拉起封鎖線，社區總幹事也已聯絡廠商修護。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月9日
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