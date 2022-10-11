柳林瑋涉猥褻判8月定讞 北檢囑託宜檢發監

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（中央社記者蕭博文台北11日電）前沃草執行長柳林瑋涉強吻女子，遭判刑8月定讞。北檢原訂近日傳喚柳林瑋到案發監，因柳林瑋以變更戶籍為由聲請至宜蘭地檢署報到，北檢予以同意，將囑託宜檢通知柳男到案。

全案起於，被害A女於民國106年在臉書（Facebook）撰文指遭「L醫生」強吻，隨後提出告訴。另有女子看到A女臉書後，提到自己有類似遭遇。北檢偵辦後，發現除A女，另有2名被害女子，以3個強制猥褻罪起訴柳林瑋。

一審台灣台北地方法院認定3名被害人互不認識，卻都對柳林瑋有類似指控，可認定被害人所述非虛構，依3個強制猥褻罪，各判處柳林瑋8月、8月、9月徒刑，應執行1年6月徒刑。

柳林瑋不服，提起上訴。二審由台灣高等法院審理。二審認定柳林瑋強制猥褻A女，判刑8月；B女、C女部分因罪證不足，改判無罪。

最高法院9月間駁回柳林瑋的上訴，判刑8月定讞。柳林瑋日前以戶籍已遷至宜蘭為由，向北檢請求改至宜蘭地檢署報到入監；北檢檢察官審酌後同意請求，將囑託宜檢執行，由宜檢檢察官擇日傳喚柳林瑋發監。（編輯：李亨山）1111011