高雄男氣不過高中兒曠課 揮拳毆傷挨子提告判3個月

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）吳姓男子因不滿就讀高中的兒子曠課達100多節課，雙方去年底在住處發生爭吵，吳男氣不過揮拳痛毆兒子造成擦挫傷，結果遭兒子提告，高雄地院依傷害罪判3個月，不得易科罰金。

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高雄地方法院審酌吳男到案後坦承犯行，態度尚可，但他至今仍未取得兒子諒解，據此依兒童及少年福利與權益保障法中，成年人故意對兒童犯罪加重規定，要加重刑期1/2，但因傷害罪最重本刑為5年，加重後刑度超過5年，所以依法不得易科罰金，吳男被依傷害等罪判3個月有期徒刑，需入監。全案可上訴。

高雄地方法院判決指出，吳男因不滿17歲就讀高中兒子曠課達100多節，去年12月20日雙方在住處發生嚴重口角衝突，結果因氣不過動手揮拳毆打小孩；吳姓少年不甘心前往報警驗傷，並診斷有右前額挫擦傷、左耳後挫擦傷及左耳挫傷瘀腫等，警方也依規定製作筆錄移送。（編輯：陳仁華）1111011