賑濟物資轉送選民 苗栗縣里長參選人涉賄交保

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗竹南謝姓里長參選人涉嫌利用擔任宮廟職務身分，將原訂發放給清寒家庭賑濟物資贈予選民，檢警依涉嫌投票行賄罪搜索偵辦，謝姓里長參選人及其父親各以3萬元、2萬元交保。

苗栗地檢署今天透過新聞稿指出，日前接獲舉報竹南鎮謝姓里長參選人涉嫌利用身兼地方宮廟副主委身分，將廟方原訂用以捐助弱勢的物資，每份價值約新台幣1500元，發送給該里具有投票權的里民，由檢察官蔡明峰指揮苗栗縣警察局竹南分局、法務部調查局苗栗縣調查站共同偵辦。

專案小組調取相關資料加以分析，並向苗栗地方法院聲請搜索票獲准後發動搜索，昨天傳喚謝姓里長參選人及其父親、涉嫌收受賄賂的8名選民到案說明。

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檢方表示，受贈的選民並不在宮廟原本計畫發放賑濟物資的清寒家庭名單中，經檢察官訊問釐清案情後，謝姓里長參選人及其父親因涉嫌投票行賄罪犯罪嫌疑重大，由檢察官諭知3萬元、2萬元交保，其餘涉嫌收賄選民請回。

苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋指出，這是此次地方公職人員選舉，苗栗縣內首起賄選偵辦案件。檢方提醒，賄選態樣不只是現金買票，對於各類企圖以提供物資、禮品、不正當利益破壞選舉公平秩序之人，查賄團隊將廣為蒐集賄選情資，一律從嚴從速偵辦。（編輯：李錫璋）1111012