檢察官遭控私下與被告聯繫 士檢分案了解中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北14日電）西雅圖極品咖啡總經理劉增祥涉犯販賣虛偽標記商品罪，一審緩刑，案件上訴中。劉增祥爆料遭檢察官誘導認罪，還私下加LINE，士檢今天表示，已針對私下聯繫部分分案釐清。

士林地方檢察署表示，檢察官在偵查中會就是否緩起訴與附帶條件徵詢被告意見，不代表最後一定會作出緩起訴處分，本案初步調查並無所謂毀諾或違背誠信之事；檢察官與被告加LINE部分，已分調字案釐清是否違反倫理規範。

法務部則表示，報載的黃姓檢察官前後任職的士林、台南地檢署均已進行了解中，法務部接獲陳情後也已轉請檢察機關處理。

法務部表示，向來非常重視檢察官的操守及行為規範，對於檢察官品操及執行職務行為與執行職務以外行為等規範，「檢察官倫理規範」均有明文可供參循，針對此事將請相關檢察機關儘速釐清原委，並依權責及相關規定依法處理。

全案起於，西雅圖極品咖啡販售標榜100%阿拉比卡咖啡豆，卻摻有羅布斯塔豆；案經士林地方檢察署依食品安全衛生管理法的攙偽假冒罪、刑法販賣虛偽標記商品罪起訴。

一審士林地方法院認為，市面上主要咖啡豆為「阿拉比卡」、「羅布斯塔」，均屬食品安全衛生管理法定義的食品原料，品質不同，但無絕對優劣之別，本案並非攙偽或假冒，而是虛偽標記商品品質進而販賣的行為。

一審8月間依商品虛偽標記罪，判處劉增祥6月徒刑，如易科罰金以新台幣3000元折算1日，緩刑2年，並命劉增祥向公庫支付新台幣300萬元，提供120小時的義務勞務。檢方不服，上訴台灣高等法院審理中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉增祥出面向媒體爆料，指控承辦的黃姓檢察官（現任職台南地檢署）曾打包票只要承認摻偽或假冒等罪，繳回1000萬元犯罪所得、同意支付公益捐2000萬元就可緩起訴，但他照辦後檢察官卻毀諾起訴。

劉增祥還指控，黃姓檢察官偵辦期間主動與他加LINE私下聯繫，要他寫道歉公告傳給檢察官修改，甚至要他「當我是朋友」，邀他未來到台南讓檢察官「盡地主之誼」。（編輯：李錫璋）1111014