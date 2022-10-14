刑訴法強制採尿規定違憲 警政署遵循判決執行

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（中央社記者劉建邦台北14日電）憲法法庭今天判決，刑事訴訟法有關強制採尿規定違憲，2年內失效；司法警察若以非侵入性強制採尿，須報請檢察官核准。警政署表示，已要求各地警局遵循判決，辦理採尿作業。

憲法法庭做出111年憲判字16號判決，刑事訴訟法有關強制採尿規定違憲，2年內失效；期間司法警察若以非侵入性強制採尿須報請檢察官核准，被告10天內也能聲請法院撤銷。

至於過去警方以尿管導尿方式採取檢體的「侵入性強制採尿」，憲法法庭認為，牴觸憲法第22條保障資訊隱私權及免於身心受傷害之身體權意旨。

警政署發布新聞資料指出，即日起至司法院完成修法前，已先要求各地警局依憲法法庭判決，在非情況急迫時，執行非侵入性方式採尿，應取得檢察官核發鑑定許可書，才能執行。

警政署表示，遇急迫情況，要以非侵入性方式採尿，應於24小時內陳報檢察官許可，才能兼顧犯罪偵查必要與憲法保障人民基本權精神。

警政署指出，已即時把憲法法庭判決提供給各地警局，並要求須遵循辦理，後續將透過各式會報、常年訓練及勤前教育等場合加強宣導，且會協助司法院辦理刑事訴訟法第205條之2修法作業。（編輯：戴光育）1111014