刑事訴訟法強制採尿規定 憲法法庭判決違憲

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憲法法庭14日作出111年憲判字第16號判決，刑事訴訟法第205條之2有關司法警察官強制採尿規定，不符憲法正當法律程序原則、牴觸憲法第22條。（示意圖／圖取自Pixabay）

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（中央社記者林長順台北14日電）憲法法庭今天作出111年憲判字第16號判決，刑事訴訟法第205條之2有關司法警察官強制採尿規定，不符憲法正當法律程序原則、牴觸憲法第22條，應自判決公告之日起2年內失效。

憲法法庭指出，本判決公告前，已依相關規定採取尿液而尚未終結的各種案件，仍依現行規定辦理。

刑事訴訟法第205條之2規定，檢察事務官、司法警察官或司法警察因調查犯罪情形及蒐集證據之必要，對於經拘提或逮捕到案之犯罪嫌疑人或被告，得違反犯罪嫌疑人或被告之意思，採取其指紋、掌紋、腳印，予以照相、測量身高或類似之行為；有相當理由認為採取毛髮、唾液、尿液、聲調或吐氣得作為犯罪之證據時，並得採取之。

陳姓男子於民國100年間因施用毒品，遭檢方緩起訴處分。警方於101年3月間接獲陳男妻子電話，指陳男舉止怪異，懷疑丈夫又開始吸毒，請警方協助。警方到陳男住處搜索後，查獲毒品吸食器，並以現行犯逮捕陳男。

不過，陳男否認吸毒，辯稱毒品吸食器不是他的，也拒絕警方採尿，警方依刑事訴訟法第205條之2規定，向檢察官請示後，對犯罪嫌疑人發動強制採取尿液處分，將陳男送往醫院，綑綁於病床上，實施強制導尿處分，檢驗結果呈現安非他命陽性反應。

檢方依毒品危害防制條例等罪起訴陳男，並聲請簡易判決處刑，新北地方法院一審判處陳男有期徒刑5月，得易科罰金。陳男上訴後，二審由新北地方法院合議庭審理。

新北地方法院認為，刑事訴訟法第205條之2規定違反法律明確性，並牴觸憲法第8條、第22條以及第23條等規定之疑慮，裁定停止審判並聲請釋憲。

憲法第22條，凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障。（編輯：李錫璋）1111014