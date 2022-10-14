更多編輯台推薦新聞：
橘高校官網讚台灣熱情迎接 形容赴台演出如度過美夢般時光
文化

橘高校官網讚台灣熱情迎接 形容赴台演出如度過美夢般時光

專訪／貓給了她一個家 馬尼尼為的愛憎台北
文化

專訪／貓給了她一個家 馬尼尼為的愛憎台北

台東山洞6000年前女性骨骸 研究：台灣「黑矮人」可能為真
科技

台東山洞6000年前女性骨骸 研究：台灣「黑矮人」可能為真

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

刑事訴訟法強制採尿規定 憲法法庭判決違憲

2022/10/14 15:21（10/14 15:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
憲法法庭14日作出111年憲判字第16號判決，刑事訴訟法第205條之2有關司法警察官強制採尿規定，不符憲法正當法律程序原則、牴觸憲法第22條。（示意圖／圖取自Pixabay）
憲法法庭14日作出111年憲判字第16號判決，刑事訴訟法第205條之2有關司法警察官強制採尿規定，不符憲法正當法律程序原則、牴觸憲法第22條。（示意圖／圖取自Pixabay）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北14日電）憲法法庭今天作出111年憲判字第16號判決，刑事訴訟法第205條之2有關司法警察官強制採尿規定，不符憲法正當法律程序原則、牴觸憲法第22條，應自判決公告之日起2年內失效。

憲法法庭指出，本判決公告前，已依相關規定採取尿液而尚未終結的各種案件，仍依現行規定辦理。

刑事訴訟法第205條之2規定，檢察事務官、司法警察官或司法警察因調查犯罪情形及蒐集證據之必要，對於經拘提或逮捕到案之犯罪嫌疑人或被告，得違反犯罪嫌疑人或被告之意思，採取其指紋、掌紋、腳印，予以照相、測量身高或類似之行為；有相當理由認為採取毛髮、唾液、尿液、聲調或吐氣得作為犯罪之證據時，並得採取之。

陳姓男子於民國100年間因施用毒品，遭檢方緩起訴處分。警方於101年3月間接獲陳男妻子電話，指陳男舉止怪異，懷疑丈夫又開始吸毒，請警方協助。警方到陳男住處搜索後，查獲毒品吸食器，並以現行犯逮捕陳男。

不過，陳男否認吸毒，辯稱毒品吸食器不是他的，也拒絕警方採尿，警方依刑事訴訟法第205條之2規定，向檢察官請示後，對犯罪嫌疑人發動強制採取尿液處分，將陳男送往醫院，綑綁於病床上，實施強制導尿處分，檢驗結果呈現安非他命陽性反應。

檢方依毒品危害防制條例等罪起訴陳男，並聲請簡易判決處刑，新北地方法院一審判處陳男有期徒刑5月，得易科罰金。陳男上訴後，二審由新北地方法院合議庭審理。

新北地方法院認為，刑事訴訟法第205條之2規定違反法律明確性，並牴觸憲法第8條、第22條以及第23條等規定之疑慮，裁定停止審判並聲請釋憲。

憲法第22條，凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障。（編輯：李錫璋）1111014

影片來源：Judicial Yuan 司法院影音
延伸閱讀
專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨2刑警偽造文書強押民眾驗尿 懲戒法院判休職半年憲法訴訟法新制首判 強制抽血驗酒精濃度違憲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族