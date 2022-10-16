馬來西亞籍遇害女大生解剖 留待法醫研究所鑑定

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（中央社記者高華謙新北16日電）士林地檢署偵辦馬來西亞籍女大生命案，今天下午解剖。檢方表示，主要是確認死因與死亡方式，會請法醫研究所儘速鑑定；另外，女大生父母到場後淚水潰堤，場面哀戚。

全案起於，30歲陳姓男子13日下午在新北市鶯歌區住處吞藥遭送醫，他昏迷前提及有女子在台北市大東路附近民宅死亡；警方到場發現馬來西亞籍蔡姓女大生躺在床上，脖子有明顯勒痕，身體無其他明顯傷勢，研判已死亡多時。

警方查出，死者曾擔任直播主及模特兒；至於疑似涉案的陳姓男子目前無業，獨自在北部生活。2人是10月初透過社群媒體認識。

檢方今天下午2時到新北市立殯儀館相驗暨解剖中心解剖，4時許離開。檢方表示，今天解剖最主要是確認死因與死亡方式，確定後要留待法醫研究所進行鑑定，檢方會全力偵辦。

媒體詢問結果多久會出來，檢方表示，會請法醫研究所儘快處理。

另外，蔡姓女大生父母等人14日搭機抵台，今天也到新北市立殯儀館了解情況，現場一度傳出哭咽聲，場面哀戚。

蔡姓女大生父母最後在其他人陪同下快步上車離去，未受訪，父親情急下還撞上半掩的鐵捲門。（編輯：方沛清）1111016