洽公辱罵區公所人員 法院判需張貼判決書至公告欄

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄市仁武區公所曾姓技士不滿被洽公的吳姓男子辱罵、威嚇，提告求償120萬元及登報道歉，台灣高等法院高雄分院日前判吳男需賠償6萬多元，並在仁武區公所公告欄張貼刑事判決7日。

判決書指出，民國109年7月6日上午8時許，曾姓技士與吳男發生爭執，吳男出言辱罵三字經，還致電友人說曾姓技士家住鳥松區，「今天要給他處理」，並陸續找了3名友人到洽公處聚集助陣，還拿桌上木製公文盒作勢要丟向曾姓技士。

曾姓技士不堪受辱向吳男提告，在刑事判決有罪後，向吳男求償精神撫慰金新台幣100萬元及因訴訟增加的生活額外支出、醫藥費等20萬元，並要求登報道歉。

吳男認為精神撫慰金100萬元太高，應減為5萬元，並指曾姓技士到身心科就醫與他無關，訴訟造成的生活額外支出也沒有提出單據證明，不應向他求償。另登報道歉等部分，吳男也認為不符比例原則，賠償精神撫慰金已足夠。

橋頭地方法院判決吳男應給付6萬多元，但駁回登報道歉要求，認為雙方均非公眾人物，若登報道歉，反而會使不相干者知悉此糾紛，並非回復名譽必要處分。

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曾姓技士不服判決上訴，並另要求吳男需於仁武區公所1樓公告欄、大樹區公所行政大樓1樓公告欄、仁武區灣內里活動中心大門外公告欄，以A4、字型標楷體、大小16的格式張貼刑事判決7日。

台灣高等法院高雄分院日前判決出爐，吳男仍賠償6萬多元，並需在仁武區公所1樓公告欄以A4、字型標楷體、大小16的格式張貼刑事判決7日，但逾此範圍外，則無依據，反使兩造糾紛擴大，因此駁回，全案可上訴。（編輯：黃世雅）1111017