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馬來西亞籍女大生命案 犯嫌出院製作筆錄追動機

2022/10/17 13:55（10/17 14:36 更新）
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馬來西亞籍24歲蔡姓女子13日陳屍在台北市大東路租屋處，涉案的陳男（中）吞藥後送醫治療，警方17日下午將他戒護帶回台北市警察局士林分局製作筆錄。中央社記者黃麗芸攝 111年10月17日
馬來西亞籍24歲蔡姓女子13日陳屍在台北市大東路租屋處，涉案的陳男（中）吞藥後送醫治療，警方17日下午將他戒護帶回台北市警察局士林分局製作筆錄。中央社記者黃麗芸攝 111年10月17日
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（中央社記者黃麗芸台北17日電）馬來西亞籍24歲蔡姓女子13日陳屍在台北市大東路租屋處，涉案的陳男吞藥後送醫治療，院方今天同意他出院，警方下午1時許將他戒護帶回台北市警察局士林分局製作筆錄。

30歲陳姓男子13日下午在新北市鶯歌區租屋處吞藥，遭家屬察覺有異報警、送醫，他昏迷前提及有一名女子死在台北市士林區大東路附近的民宅內，新北市警方轉報台北市警方處理，初查她已死亡多時且脖子有明顯勒痕。

涉案陳男因吞藥被送醫、住院治療，林口長庚醫院今天同意他出院後，由士林警方戒護於下午1時許帶回警局製作筆錄，他全程不發一語，全案詢後將依法送士林地檢署偵辦。

根據警方調查，死者為馬來西亞籍蔡姓女子，在台就讀大學，曾擔任直播主及模特兒；至於陳姓男子目前無業，獨自在北部生活。2人是在10月初透過社群媒體認識。（編輯：張銘坤）1111017

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