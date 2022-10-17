憲法法庭將辯論祭祀公業派下員案 婦團籲性別平等

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）婦女新知基金會今天表示，憲法法庭18日將針對祭祀公業派下員性別平等案舉行言詞辯論；呼籲大法官基於憲法保障性別平等，針對無規約或規約未規定落實平等，並檢視有規約部分。

依祭祀公業條例規定，條例施行前已出嫁的女兒無法成為祭祀公業的派下員，有民眾認為條例規定違反憲法男女平等原則，聲請釋憲。憲法法庭定於18日上午10時進行言詞辯論。

婦女新知基金會今天發布新聞指出，婦女新知基金會已於5日就此案向憲法法庭遞交法庭之友意見書，懇切呼籲大法官基於憲法保障性別平等的意旨，針對祭祀公業無規約或規約未規定的情況，應宣告祭祀公業條例第4條第1項後段、第2項的規定違憲。

婦女新知補充，祭祀公業條例第4條第1項後段直接明文規範「派下員為設立人及其男系子孫（含養子）」；第4條第2項規範「派下員無男系子孫，其女子未出嫁者，得為派下員。該女子招贅夫或未招贅生有男子或收養男子冠母姓者，該男子亦得為派下員。」

婦女新知同時呼籲，過去大法官於2015年作成的釋字第728號，就祭祀公業條例第4條第1項前段的規定宣告合憲，亦即同意祭祀公業在有規約的情況可以排除女性擔任派下員，同樣不符憲法對於性別平等的保障，主張有重新檢討的必要。

婦女新知並說，這個違憲審查案出現在台灣自詡為亞洲性別平權龍頭的此刻，且大法官近年已做出兩項有關性別平等的釋憲，即2017年釋字第748號同性婚姻、2020年釋字第791號通姦除罪，是否將再做出進步的釋憲，婦女新知對此燃起希望，期待大法官勿再重蹈覆轍、倒退回釋字第728號的保守思維。

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婦女新知重申，祭祀公業無論是依規約或習俗來排除女性享有派下權，依據2012年實施的消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）施行法，國家有義務落實CEDAW，並「消除基於性別而分尊卑觀念或基於男女任務定型所產生的偏見、習俗和一切其他做法」。

祭祀公業是清代或日治時期先民離鄉背井之際，為懷念原鄉祖先，而由子孫集資購置田產，以收益作為祖先祭祀時的備辦及聚餐費用，形成早期台灣社會一股家族團結的力量，祭祀公業成員稱派下員，派下員子孫繼承權通稱為派下權。（編輯：管中維）1111017