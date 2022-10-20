獨留5月女嬰在家2天致死 二審改判單親媽媽7年半

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）高雄楊姓單親媽媽獨自撫養2女，卻將只有5個月大、患心臟疾病的小女兒獨留在家2天，導致小女兒死亡，一審遭判6年。高等法院高雄分院今二審改判楊女有期徒刑7年半。

判決指出，楊姓女子獨自撫養1歲多和5個月大的女兒，其中剛滿5個月大的小女兒多次生病住院，經醫師診斷患有心室中膈缺損之心臟疾病，導致有吸收不良、體重過輕等問題，需要定時餵食、餵藥。

楊女在民國108年12月25日晚間帶大女兒離開左營住處，獨留女嬰在家，未規律給女嬰充足奶粉、藥物，也未安排其他人照顧；到27日傍晚5時35分左右回到家，楊女發現小女兒已無呼吸心跳，才在6時23分報警、將小女兒送醫，經醫院急救，女嬰仍因橫紋肌溶解症併急性腎小管壞死而不治。

檢警調查發現，女嬰因長時間未經規律餵食、餵藥而有脫水、飢餓、營養不良情況，造成體重及臟器重量減輕，體脂肪幾乎完全消失，且楊女明知女嬰有疾病卻未多加注意，認為楊女涉嫌故意遺棄無自救能力的嬰兒，依遺棄致死罪提起公訴，並建請法院依兒童及少年福利與權益保障法，加重其刑二分之一。

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一審法官依遺棄致人於死罪判決楊女6年，全案可上訴。檢察官主張原審量刑過輕，提起上訴，二審台灣高等法院高雄分院今天判決。

法官查出楊女報警時就坦承獨留女嬰在家，但楊女平時多次輕忽定時餵養女嬰，違反義務程度甚高，認為不應減刑太多。最終考量楊女非故意遺棄女嬰，且目前無業、腹中又還有1個孩子，改判楊女7年6個月有期徒刑，全案可上訴。（編輯：黃世雅）1111020