保警查獲業者販賣仿冒機車油封鏈條 侵權市值55萬

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保二總隊刑事警察大隊偵三隊員警110年底網路巡邏時發現網拍平台有多組帳號販賣仿冒油封鏈條，循線查出台中、彰化、高雄及屏東等機車行及賣家，從中國購物網站購入品牌油封鏈條仿冒品轉售，初估侵權市值新台幣55萬元。（保二總隊刑事警察大隊偵三隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月20日

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）保二總隊刑事警察大隊今天宣布查獲台中、彰化、高雄及屏東等機車行及賣家，從中國購物網站購入仿冒日本DID等品牌油封鏈條，再轉賣給國內消費者，初估侵權市值55萬元。

保二總隊刑事警察大隊偵三隊今天發布新聞稿表示，偵三隊員警去年12月執行網路巡邏時，發現網路拍賣平台有多組帳號販賣仿冒油封鏈條，隨即組成專案小組展開偵辦。

經數月調查偵辦，警方在取得相關事證後，即持法院核發搜索票，兵分多路至台中市北區、北屯區及彰化縣和美鎮、高雄大寮區、屏東九如鄉等機車行及賣家住處執行搜索，扣得仿冒鏈條商品共207件，初估侵權市值達新台幣55萬元。

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警方調查發現，蔡姓業者等5人涉嫌自去年1月起，以300元至600元不等價格，向中國購物網站商家購入仿冒日本DID黃金油封鏈條商品，再利用網路拍賣平台以600元至990元不等價格刊登販售。

警方表示，涉案的蔡姓、吳姓、陳姓、章姓、溫姓5名業者，自中國進口低價、劣質仿冒日本DID、RK、EK等品牌油封鏈條，再販賣給機車騎士安裝，牟取不法利益，嚴重影響機車騎士安全，全案依涉嫌違反商標法偵辦。（編輯：陳仁華）1111020