嘉義市議員參選人涉現金賄選 遭羈押禁見

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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉義市李姓議員參選人涉現金賄選，檢方昨天傳喚李姓參選人等到案說明。檢方今天複訊後，李姓參選人及樁腳賴姓男子、郭姓女子依有串證之虞向嘉義地院聲請羈押禁見獲准。

嘉義地方法院表示，李姓參選人矢口否認買票行賄，但案件已有相關證人證述明確，犯罪嫌疑重大，且以其身分地位及人脈、經濟實力，確有與他人勾串之虞。

另外，樁腳郭女坦承行賄情節，所涉行賄罪嫌的犯罪嫌疑重大。又依據郭女供述，就部分行賄情節，前後供述不一，檢警仍有繼續追查、釐清必要，因此，足以認為郭女確有勾串之虞。

樁腳賴男在羈押庭訊問程序中坦承犯行，所涉行賄買票罪嫌的犯罪嫌疑重大。且其所供述部分情節並不合理，檢警仍有釐清必要，也有勾串之虞。

因此，李姓參選人及郭女、賴男的買票行賄犯行，影響民主政治甚為嚴重，均有羈押必要性，均應予羈押並禁止接見通信。

檢調表示，調查局嘉義市調查站日前據報，指稱嘉義市李姓議員參選人涉嫌以1票現金新台幣1000元為代價，由李姓參選人或透過樁腳向選民賄選，檢方昨天指揮調查官、警方分別前往李姓參選人競選總部及住處執行搜索，並傳喚李姓參選人、4名樁腳及9名選民到案說明。

檢調指出，到案的部分選民坦承有收到李姓參選人樁腳交付的1票1000元現金，樁腳還表明要投票支持，其中郭女訊後原已請回，後因有選民指認其賄選，檢調前往其住處搜索，查扣未發出的賄選金額，並再次傳喚到案。

郭女、賴男昨晚移送嘉義地檢署複訊後，檢方依有串證之虞向嘉義地方法院聲請羈押禁見，其他2名樁腳及9名選民均請回。

李姓參選人直到昨天深夜才被移送嘉義地檢署，檢方今天凌晨複訊後，以李姓參選人違反選罷法，犯嫌重大，有勾串共犯、證人之虞，向嘉義地院聲請羈押禁見，嘉義地院於下午開羈押庭。（編輯：戴光育）1111021