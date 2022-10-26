曳引車追撞致2人身亡 駕駛判刑6月定讞

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（中央社記者蕭博文台北26日電）黃姓男子駕駛曳引車行經台南市台61線公路，追撞2名正在路旁驗收工程的人員，導致2人身亡。一、二審均依過失致死罪判黃男6月徒刑，得易科罰金，最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決書指出，黃姓男子於民國109年12月17日下午2時50分許，駕駛營業貨運曳引車沿台南市北門區台61線公路南向車道行駛，行經291.1公里處外側車道時疏未注意，導致車身往右偏移。

黃姓男子駕駛的曳引車撞上在路旁驗收工程的2名民眾，並因撞擊引發火勢，導致被害人全身燒燙傷併大腦及內臟外露而當場死亡。

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一審台南地方法院認為，黃男過失情節不輕，導致被害人死亡實值非難，但考量黃男自首、坦承犯行，積極與被害人家屬調解，並與其中一名被害人家屬達成調解，犯後態度難謂不佳，並審酌被害人也有過失等情狀，依過失致人於死罪判處有期徒刑6月，得易科罰金。

檢察官認為一審量刑過輕，提起上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理。二審認為，一審並無量刑輕重失衡、裁量濫用的情形，駁回檢察官上訴，維持原判。最高法院日前駁回檢察官的上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1111026