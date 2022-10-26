廉政署辦理透明晶質獎 台北榮總等7機關獲殊榮

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（中央社記者劉世怡台北26日電）法務部廉政署辦理「透明晶質獎」今年7機關獲獎，包含台北榮總疫苗施打智慧化，增進效率減少爭議及桃園國際機場公司開設廉政平台，守護國門航站工程等，27日舉行頒獎典禮。

法務部廉政署今天表示，頒獎典禮由法務部長蔡清祥主持，7個機關獲「透明晶質獎」殊榮，包括勵志中學、台北榮民總醫院、桃園國際機場股份有限公司、桃園市政府經濟發展局、高雄市政府地政局土地開發處、台東縣稅務局及金門縣金寧鄉公所，都由機關首長親自出席受獎；廉政署長莊榮松主持綜合座談及特優機關分享參獎心得。

廉政署指出，自民國108年起推動「透明晶質獎」試評獎制度已邁入第4年，累積了61個公務機關參獎的實證經驗，也在今年8月聯合國反貪腐公約第二次國家報告國際審查會議，受到國際專家的高度讚賞。今年18個參獎機關都全力展現促進機關廉能透明的決心與行動。

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今年7個獲獎機關的亮點表現出色，包括「勵志中學」推動校務透明，翻轉矯正學校的刻板印象；「台北榮總」疫苗施打智慧化，增進效率減少爭議；「桃園國際機場公司」開設廉政平台，守護國門航站工程。

「桃園市政府經濟發展局」推出簡便透明「好市乘雙券」；「高雄市政府地政局土地開發處」土地標售開發資訊都揭露；「台東縣稅務局」提供創新便民稅務行動智能服務；「金門縣金寧鄉公所」攤位招商公開透明，掃除黑箱疑慮。（編輯：李亨山）1111026