台中里長參選人送禮盒涉賄 檢偵辦後8萬元交保

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市大甲區林姓里長參選人涉嫌今年9月間，向某寺廟申請中元普渡活動後所捐贈價值近新台幣500元的食品禮盒，隱瞞來源贈送選民尋求支持，檢方偵辦認定涉賄選，諭知以8萬元交保。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，檢方日前接獲檢舉情資指，台中市大甲區幸福里林姓里長參選人以食品禮盒對里內選民行賄，檢方立即指揮調查局台中市調查處、台中市警局大甲分局、移民署中區事務大隊台中市專勤隊等單位進行偵辦。

專案小組蒐證後，今天共傳喚含參選人、選民及證人等共12人到案說明，並查扣選民所收受的的剩餘賄選禮盒物品、口罩等證物。

檢警查出，林男等人於今年9月間，向苗栗縣某寺廟申請領取所舉辦中元普渡會活動結束後所捐贈的食品禮盒（市價近500元）20盒後，於拜訪里內選民贈送禮盒時，向里民尋求支持，並刻意隱暪禮盒來源。

全案經檢察官訊問後，認定林男與幸福里現任里長翁男2人，涉違反選舉罷免法投票行賄罪罪嫌重大，分別諭知以8萬元、7萬元交保。（編輯：謝雅竹）1111027