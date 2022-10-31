逆孫奪枴杖打死88歲嬤 嘉義地院判10年有期徒刑

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（中央社記者姜宜菁嘉義市31日電）嘉義縣88歲江姓婦人今年5月被孫子江男搶走枴杖並加以毆打，江婦傷重不治；嘉義地院合議庭認為，江男犯後坦承犯行，且案發時有叫救護車，試圖避免江婦傷勢惡化，今天依法判處有期徒刑10年。全案可上訴。

根據判決書，江婦與江男為祖孫關係，法院今年3月間核發保護令，裁定江男不得對江婦實施家庭暴力，但江男在今年5月因故與江婦發生爭執，江男搶下江婦的枴杖後失去理性，持枴杖毆打江婦，導致江婦腹部受損，送醫後仍不治。

江男在審理庭上坦承犯行，同時依據江婦女兒陳述，江男知道江婦年事高、健康狀況不佳，禁不起毆打，但因盛怒情緒失控，未能注意嚴重後果，持續毆打江婦，最後導致江婦死亡。

合議庭認為，江男犯案時心理狀況正常，僅因江婦當時持柺杖訓斥，江男即失去理智，進而產生傷害江婦的動機，並在搶得拐杖後，持拐杖連續毆江婦身體，導致江婦死亡，就傷害致死罪法定刑而言，應科以較高的刑度上限。

合議庭審酌，江男和江婦平日相處和睦，又在案發時發現江婦流血，立即請人聯絡救護車，雖然不符自首要件，但立即救助，試圖避免江婦狀況惡化的態度尚屬良好，而且江男在審理庭上坦承犯案，犯後態度良好。

合議庭今天宣判江男犯傷害直系血親尊親屬致死罪，有期徒刑10年。（編輯：陳仁華）1111031