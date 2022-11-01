涉1票4000元賄選 梅山鄉村長參選人夫婦遭聲押

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（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）嘉義縣梅山鄉某村長參選人林姓婦人涉嫌透過丈夫現金賄選，尋求支持對象包括縣議員及鄉代，1票達4000元，檢方今天傳喚林婦等人說明，晚上複訊後，以串證之虞聲押參選人夫婦。

檢調表示，日前接獲檢舉，指梅山鄉某村長參選人林婦透過丈夫張姓男子等人擔任樁腳，涉嫌以現金賄選，因尋求支持的對象包括縣議員、鄉民代表，賄選金額1票自新台幣2000元至4000元不等，希望能獲得選民投票支持。

經調查局嘉義縣調查站、竹崎警分局連日蒐證後，嘉義地檢署今天指揮調查官、警方執行搜索，並傳喚林婦與張男、樁腳朱姓婦人以及多名選民到案說明，10多名選民大都坦承有收到賄款；檢方下午複訊後，樁腳朱婦諭令以2萬元交保，其餘選民都請回，選民繳回的賄款為9萬2000元。

檢警調指出，林婦及其丈夫張男2人供詞不一，從事檳榔批發的張男坦承涉及賄選，村長是1票2000元尋求支持，其餘2000元是為了幫某縣議員及鄉民代表參選人買票，平時在顧檳榔攤的林婦對於丈夫的行為，則聲稱完全不知情。

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檢方於晚上複訊後，將林婦及張男夫婦依有串證之虞向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

另外，嘉義縣警察局民雄分局今天也進行查察賄選，民雄鄉某鄉民代表參選人透過樁腳劉姓男子涉嫌以1票500元向選民買票，警方執行搜索及傳喚劉男、選民到案，大部分選民坦承有收到賄款。檢方晚上複訊後，將劉男依有串證之虞向嘉義地方法院聲請羈押禁見，其餘選民均請回。（編輯：張雅淨）1111101