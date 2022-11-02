新加坡籍空少疑違規穿越敦化南路 遭酒駕男撞死

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台北市大安區1日晚間發生酒駕死亡車禍，52歲向姓男子和友人餐敘後駕車返家，行經敦化南路時，疑未注意到車前狀況，不慎撞死疑違規穿越分隔島的新加坡籍聯航空少，向男經警方酒測為0.58毫克，依法送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年11月2日

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）北市大安區昨晚發生酒駕死亡車禍，52歲向男和友人餐敘後駕車返家行經敦化南路時，不慎撞死疑似違規穿越分隔島的新加坡籍聯航空少，向男經警方酒測為0.58毫克，依法送辦。

北市警方昨晚9時許獲報，指大安區敦化南路二段發生汽車碰撞行人的交通事故，立即派員到場處理。

根據警方調查了解，汽車駕駛52歲向男當晚和友人餐敘飲酒後駕車返家，行經敦化南路二段快車道的第二車道時，可能未注意到車前狀況，不慎碰撞疑似違規穿越行人穿越道和中央分隔島的外籍男性行人，現場無呼吸心跳，經警消協助送醫搶救後仍不治身亡。

向男供稱，和友人餐敘後要駕車返回新北市新店住處，案發時天雨昏暗但車速不快，並未發現異狀，不清楚怎麼有行人突然出現車前而撞上。

據指出，死者為54歲新加坡籍的聯航空少，疑似涉違規穿越道路，警將再進行調查釐清。

有酒駕前科的向男則涉過失致死和公共危險罪嫌，全案詢後依法送辦。（編輯：李亨山）1111102