更多編輯台推薦新聞：
最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒
國際

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
遭爆5年前與黑道出入招待所 警大校長陳檡文：蒐集情資
首頁 / 社會

花蓮玉里鎮長、縣議員參選人涉賄 1收押1交保

2022/11/2 20:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣2日電）花蓮玉里龔姓鎮長參選人與搭配競選的第四區陳姓議員參選人，涉嫌以贈送豬隻、酒水及現金行賄，檢方昨天發動搜索，訊後陳男聲押獲准、龔男與王姓樁腳分別具保新台幣50萬元和6萬元。

檢方調查，龔姓鎮長參選人涉嫌於宣布參選玉里鎮長後，向原住民耆老贈送具相當價值的豬隻、豬頭、酒水，對選民交付賄賂，尋求支持；陳姓縣議員參選人則於登記參選前、後時期，親自或透過王姓、李姓樁腳以每票現金2000元至3000元向選民行求、期約及交付賄賂，2人均涉犯投票行賄罪嫌。

花蓮地檢署檢察官江昂軒昨天指揮調查站、刑事警察局、花蓮縣警局等單位發動搜索，針對龔男、陳男及王姓樁腳住處等16處執行搜索，並通知29名涉案人士到案。

檢方訊後，認為龔姓鎮長參選人、陳姓縣議員參選人及王姓樁腳3人均涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向花蓮地方法院聲請羈押。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

花蓮地院今天晚間裁定陳姓縣議員參選人羈押禁見、龔姓鎮長參選人具保50萬元、王姓樁腳具保6萬元；另李姓樁腳由檢察官諭知具保5萬元。

龔姓鎮長為國民黨籍參選人，曾任玉里鎮長，上屆連任失利，這屆選舉將與同黨、現任議員潘月霞上演黨內互爭；第四區（瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉）無黨籍陳姓議員參選人與龔姓鎮長參選人搭配競選，相互拉抬聲勢。（編輯：黃世雅）1111102

潘月霞
水圳震損恐影響112年稻作 花蓮縣府爭取休耕補助
江昂軒
花蓮鎮民代表參選人送西瓜現金涉賄 30萬元交保 花蓮港警破人口販運集團 逾20人受騙至柬埔寨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族