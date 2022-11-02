花蓮玉里鎮長、縣議員參選人涉賄 1收押1交保

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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）花蓮玉里龔姓鎮長參選人與搭配競選的第四區陳姓議員參選人，涉嫌以贈送豬隻、酒水及現金行賄，檢方昨天發動搜索，訊後陳男聲押獲准、龔男與王姓樁腳分別具保新台幣50萬元和6萬元。

檢方調查，龔姓鎮長參選人涉嫌於宣布參選玉里鎮長後，向原住民耆老贈送具相當價值的豬隻、豬頭、酒水，對選民交付賄賂，尋求支持；陳姓縣議員參選人則於登記參選前、後時期，親自或透過王姓、李姓樁腳以每票現金2000元至3000元向選民行求、期約及交付賄賂，2人均涉犯投票行賄罪嫌。

花蓮地檢署檢察官江昂軒昨天指揮調查站、刑事警察局、花蓮縣警局等單位發動搜索，針對龔男、陳男及王姓樁腳住處等16處執行搜索，並通知29名涉案人士到案。

檢方訊後，認為龔姓鎮長參選人、陳姓縣議員參選人及王姓樁腳3人均涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向花蓮地方法院聲請羈押。

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花蓮地院今天晚間裁定陳姓縣議員參選人羈押禁見、龔姓鎮長參選人具保50萬元、王姓樁腳具保6萬元；另李姓樁腳由檢察官諭知具保5萬元。

龔姓鎮長為國民黨籍參選人，曾任玉里鎮長，上屆連任失利，這屆選舉將與同黨、現任議員潘月霞上演黨內互爭；第四區（瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉）無黨籍陳姓議員參選人與龔姓鎮長參選人搭配競選，相互拉抬聲勢。（編輯：黃世雅）1111102