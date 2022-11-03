新北貪污議員報到入監 金中玉未到檢不排除拘提

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（中央社記者高華謙新北3日電）18年前爆發台北縣議員收賄販售補助款案日前定讞。現任議員高敏慧與何淑峯今天到新北地檢署報到入監；金中玉說他今天不打算入監，「你們絕對找不到我」，檢方不排除拘提。

18年前爆發的台北縣議員收賄販售補助款案判刑定讞，現任民主進步黨籍市議員高敏慧判刑5年、何淑峯4年10月及無黨團結聯盟市議員金中玉3年10月，前台北縣議員楊寶猜、王淑惠各判5年，吳天麟判6年5月，顏世雄3年6月，徐陳麗華4年10月，呂世喜、宋進財各判4年。均褫奪公權。

台灣新北地方檢察署日前發傳票，通知10人今天上午10時到新北檢執行科報到並發監執行，除金中玉與顏世雄截至截稿前未現身，及呂世喜因病住院改期報到以外，高敏慧、何淑峯及另5人今天上午都已報到，將入監服刑。

金中玉近中午12時接受媒體電話訪問時說，他正跟律師在一起，全權委託律師處理這件事，「你們絕對找不到我」。

記者詢問，今天不打算報到入監，他說對；至於還有什麼話想說，金中玉表示，現在就勇敢面對，可以有一點機會翻轉這一切，都會盡量委託律師處理。

檢方表示，如果截至10時未報到，就會立即去了解未到原因，如果無正當理由，將啟動後續確保執行作為，不排除拘提或發布通緝。

全案由台灣新北地方檢察署93年間起訴，案經18年審理，台灣高等法院更一審去年7月宣判。更一審判決指出，台北縣議員補助款用意在於透過議員建議，使補助款能分配給地方上有實際需要的學校、里辦公處及社團等，以彌補縣府無法全面補助的不足。

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但高敏慧、楊寶猜、王淑惠、吳天麟、顏世雄、何淑峯、呂世喜、宋進財、金中玉、徐陳麗華、朱佩瑛等11名前縣議員在89年至93年間，將補助款額度以3成不等代價販售給廠商，以提供空白議員補助款用牋方式，讓合作廠商承接受補助公家機關的工程或活動。

更一審依違反貪污治罪條例等罪，判處11名前議員2年至6年5月不等徒刑，均褫奪公權；其中，朱佩瑛獲緩刑3年，未上訴最高法院而確定。高敏慧等10名前後任議員提起上訴，遭最高法院駁回，全案定讞。（編輯：方沛清）1111103