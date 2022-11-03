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遭爆5年前與黑道出入招待所 警大校長陳檡文：蒐集情資
首頁 / 社會

嘉市某里長參選人涉現金賄選 檢調傳喚偵訊

2022/11/3 13:25
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（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）嘉市某里長參選人陳姓男子涉嫌現金賄選，尋求選民支持，嘉檢今天傳喚陳男、樁腳及多名選民說明，部分選民已坦承收受賄款；截至下午1時，陳男還在嘉義市警察局偵訊中。

檢警表示，日前接獲檢舉，指嘉義市某里長參選人陳男涉嫌現金賄選，以1票新台幣1000元向選民買票，盼獲里民投票支持。

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嘉義市警察局第二分局、嘉義市警察局刑警大隊連日蒐證後，嘉義地檢署今天指揮警方執行搜索，並傳喚陳男、樁腳及近20名選民到案說明，已有部分選民坦承收到現金；截至下午1時，陳男還在嘉義市警察局偵訊中。

另外，嘉檢今天也指揮調查局嘉義縣調查站調查官、嘉義縣警察局員警，分別前往朴子市某市民代表參選人、新港鄉某村長參選人的樁腳住處執行搜索並傳喚，新港鄉某村長參選人涉嫌透過樁腳以1票2000元向選民買票，截至下午1時，也還在偵訊中。（編輯：陳仁華）1111103

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