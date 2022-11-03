嘉市里長參選人、村長樁腳涉賄選 檢方聲押禁見

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（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）嘉市某里長參選人陳姓男子、嘉縣新港鄉某村長參選人樁腳洪姓男子涉嫌以現金1000或2000元賄選，今天遭嘉檢傳喚，檢方晚上複訊後，均依有串證之虞向嘉義地方法院聲押禁見。

檢警表示，日前接獲檢舉，指嘉義市某里長參選人陳男涉嫌現金賄選，以1票新台幣1000元向選民買票，盼獲里民投票支持。

嘉義市警察局第二分局、嘉義市警察局刑警大隊連日蒐證後，嘉義地檢署今天指揮警方執行搜索，並傳喚陳男及近20名選民到案說明，部分選民坦承收到現金，並於傍晚陸續移送嘉義地檢署偵辦。

檢方晚上複訊後，認為陳男犯罪嫌疑重大，依有勾串證人之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。其他人均請回。

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另外，嘉檢今天也指揮嘉義縣警察局民雄分局員警，前往新港鄉某村長參選人的樁腳洪姓男子住處執行搜索，並傳喚多名選民到案，新港鄉某村長參選人涉嫌透過洪男、顏男以1票2000元向選民買票，到案的選民大部分坦承收到現金，於傍晚移送嘉義地檢署偵辦。

檢方複訊後，認為洪男犯罪嫌疑重大，依有勾串證人之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。其他人均請回。（編輯：謝雅竹）1111103