竹縣新埔鎮民代表參選人涉現金買票 遭聲押禁見

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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）新竹縣新埔鎮某鎮民代表參選人與胞弟、陳姓樁腳等人涉嫌以每票新台幣1000元買票，新竹地檢署訊後，向法院聲請羈押禁見這名參選人與其胞弟，陳姓樁腳以3萬元交保。

檢方向中央社記者表示，檢察官楊仲萍指揮法務部調查局新竹縣調查站、新竹縣政府警察局新埔分局、移民署新竹縣專勤隊等，共同偵辦新竹縣新埔鎮某鎮民代表涉賄選案。

檢方指出，初步釐清，這名參選人於今年8、9月期間透過胞弟、陳姓樁腳等人，向選舉區內的投票權人涉嫌以每票1000元為對價進行現金買票。

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檢方獲報後，昨天持搜索票進行搜索，並同步拘提、傳喚涉案者共20人；訊後認為，這名參選人及其胞弟涉違反公職人員選舉罷免法，且有勾串證人之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見，陳姓樁腳3萬元交保，其他人均請回。

新竹地檢署檢察長張介欽透過新聞稿表示，竹檢目前已執行的查賄專案，拘提、傳喚、通知人數達200餘人，扣押及主動繳回款項近170萬元。（編輯：戴光育）1111104