逃逸女移工耳聾齒斷 雇主夫妻涉虐遭起訴

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（中央社記者蕭博文台北4日電）家住台北市天母地區的李姓男子與楊姓妻子涉嫌長期傷害一名印尼籍逃逸女移工，導致耳聾、齒斷、咀嚼功能喪失。士林地檢署日前偵結全案，依傷害致重傷罪起訴李男、楊女。

此外，警方搜索時，前來幫忙照顧小孩的沈姓男子協助楊女藏匿手機，李男則在作筆錄時將放在桌上的扣案手機藏在褲袋，轉交給沈男。檢察官另依湮滅證據、隱匿公務員職務上掌管物品等罪嫌起訴李男、沈男。

士林地方檢察署起訴書指出，李姓男子、楊姓妻子自民國110年4月起聘僱逃逸女移工從事家務，疑因不滿女移工表現，自110年12月至111年6月間，多次持湯杓、鍋鏟、高跟鞋毆打女移工，甚至拉扯女移工頭髮或潑熱水，或用熨斗蒸氣燙傷女移工。

起訴指出，女移工臉部、眼瞼、後頸、胸部、四肢等多處受有挫傷、燙傷，及白內障、雙側外耳廓變形、上排牙齒缺損致咀嚼功能喪失、上下唇因陳舊傷口疤痕攣縮而無法閉合、耳聾等傷害與重傷害。

女移工今年6月13日趁李男、楊女睡覺時逃跑，尋求路人協助，並向內政部移民署北區事務大隊台北市專勤隊報案；案經台北市專勤隊與台北市政府警察局士林分局報請檢察官指揮，於7月18日前往李男、楊女住處搜索。

檢察官認為，李男、楊女長期且反覆毆打女移工，依傷害致重傷等罪嫌起訴。

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另一方面，女移工指稱逃跑前每天都被打，但因身上沒錢，手機、證件也被扣留，不知道要去哪，所以沒有逃跑，還稱雇主曾恐嚇逼她吃寵物犬排泄物、要把她從23樓推下去、帶去山上殺掉。警方認為雇主另涉犯刑法恐嚇、使人為奴隸罪嫌及違反人口販運防制法。

不過，檢察官發現，李男、楊女所住社區的管理人員表示，常看到女移工單獨下樓拿外送食物、倒垃圾，女移工都沒有向管理人員尋求協助，認定恐嚇、使人為奴隸罪嫌及違反人口販運防制法部分犯罪嫌疑不足。（編輯：唐聲揚）1111104