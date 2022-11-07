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台中警追可疑車輛轉彎失控撞號誌桿 2警擦傷

2022/11/7 10:23（11/7 10:51 更新）
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台中市大雅警分局6日執行夜間巡邏時，追捕一輛拒檢加速逃逸的車子，警車行經潭子區復興路段，車輛轉彎失控撞上路邊號誌桿、監視器主機箱，2名員警擦傷。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月7日
台中市大雅警分局6日執行夜間巡邏時，追捕一輛拒檢加速逃逸的車子，警車行經潭子區復興路段，車輛轉彎失控撞上路邊號誌桿、監視器主機箱，2名員警擦傷。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月7日
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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市大雅警分局6日執行夜間巡邏時，追捕一輛拒檢加速逃逸的車子，警車行經潭子區復興路段，車輛轉彎失控撞上路邊號誌桿、監視器主機箱，2警擦傷，就醫無礙。

台中大雅警分局今天透過文字稿表示，29歲曾姓員警6日執行夜間巡邏勤務時，行經潭興路與福貴路口發現一輛自小客車，車燈未亮且未打方向燈，鳴笛並上前攔查此車。

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但因此車拒檢沿福貴路右轉環中路加速逃逸，曾員駕駛巡邏車追上，但因轉彎時失控，不慎自撞路邊號誌桿及監視器主機箱，造成警車前車頭損壞，車上2名員警、1名民力協勤輕微擦挫傷，就醫包紮後，傷勢無大礙。

警方指出，這起事故無造成民眾受傷，號誌桿也無損壞，只有監視器主機箱倒塌波及旁邊車輛，造成車輛的副駕駛座車門輕微車損，後續將依相關車輛受損情形，予以賠償；後續將調閱相關監視器畫面釐清案情。（編輯：陳仁華）1111107

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