詐欺洗錢水房3年匯兌30億元 彰化警逮7人法辦

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彰化縣警察局破獲李姓主嫌成立公司進行轉帳、匯兌遊戲幣、新台幣，層層轉匯掩飾詐欺及博奕犯罪所得，統計108年至111年匯兌不法金額新台幣30多億元，李嫌等7人落網法辦。圖為查扣贓證物。（警方提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年11月9日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣9日電）彰化警破2處詐欺洗錢水房，李姓主嫌成立公司進行轉帳、匯兌遊戲幣、新台幣，招攬賭客再層層轉匯掩飾詐欺及博奕犯罪所得，3年匯兌不法金額30多億元，李嫌等7人移送法辦。

彰化縣警察局員林分局今年8月查獲以陳姓主嫌為首的詐欺洗錢水房，且發現此集團涉控制人頭帳戶被害人，追查發現陳嫌集團與另一名李姓主嫌集團有往來，循線擴大偵辦，11月7日與刑事警察局偵查第八大隊、台中市警察局第三分局等單位，至台中市北屯區一處大樓查獲李嫌等7人經營的詐欺、賭博洗錢水房。

員林分局今天舉行記者會指出，李姓主嫌成立公司指揮6名成員協助線上網銀轉帳、匯兌遊戲城遊戲幣、新台幣等工作，變相以兌換現金方式招攬不特定賭客參與賭博，並以層層轉匯方式掩飾、隱匿詐欺及博奕犯罪所得，統計民國108年至111年匯兌不法金額新台幣30多億元。

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專案小組報請台中地方檢察署指揮偵辦，經3個多月偵查，11月7日持拘票、搜索票將李嫌等7人查緝到案，並查扣現金740萬元、保時捷、賓士汽車各1輛及相關贓證物，全案詢問後依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法賭博罪移送台中地檢署偵辦。

彰化縣警察局同時指出，防制詐騙集團利用旅宿業拘禁人頭帳戶被害人，各分局加強執行旅館、民宿、出租套房清查，每週過濾200多處，其中北斗分局8月在北斗鎮一處民宿查獲9名人頭帳戶被害人、3名詐欺集團幹部，彰化分局8月26日也在彰化市一處汽車旅館查獲2名人頭帳戶被害人、3名詐欺幹部，持續清查。（編輯：郭諭儒）1111109