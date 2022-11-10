調查局選前第二波掃蕩地下通匯 查獲119億多元

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法務部調查局配合台灣高等檢察署執行「111年度選前查緝不法金流」專案，第2波同步掃蕩行動於10月24日至11月9日展開，共查緝32案、查獲不法資金新台幣119億元。圖為調查局在搜索現場查扣現金與提款卡等。（調查局提供）中央社記者蕭博文傳真 111年11月10日

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（中央社記者蕭博文台北10日電）調查局今天表示，配合高檢署「111年度選前查緝不法金流」專案，日前展開第二波同步掃蕩地下通匯行動，共查緝32案、查獲不法資金119億多元，以防堵境外勢力介入選舉。

法務部調查局新聞稿指出，為維護國家安全，防制境外不法資金介入選舉，配合台灣高等檢察署執行「111年度選前查緝不法金流」專案，9月間發動第一波同步掃蕩行動，查獲不法金額約新台幣120億元。

調查局表示，第二波同步掃蕩行動於10月24日至11月9日展開，動員六都及福建省的調查處、中部地區機動工作站及南投、澎湖、花蓮、屏東等地調查站，總計查緝案件32案，搜索40處所、約談47人，查獲不法資金119億7575萬9772元，查扣虛擬通貨「泰達幣」11萬2101顆。

新聞稿指出，這次偵辦過程發現，不法跨境資金移轉多出現於台灣與中國或東南亞國家間的異地資金清算匯兌及移轉，即俗稱的地下通匯。

調查局表示，匯兌模式有透過第三方支付或透過貿易物流業者、人力仲介業者等，以合法交易金流為掩飾，協助犯罪集團異地移轉資金。

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另外，發現有以虛擬通貨為犯罪金流媒介，掩飾不法資金移轉及流向，調查局後續將就個案循線釐清金流並積極追查，預防境外不法資金蠢動，以阻斷境外資金介入選舉。

新聞稿最後提到，調查局9月起配合高檢署「111年度選前查緝不法金流」專案，累計查獲不法犯罪金額近240億元，將持續針對犯罪高風險業者，密切調查交易金流有無異常或涉不法跨境資金移轉情事，捍衛乾淨選舉，穩定金融秩序，維護社會安定，保護國家安全。（編輯：戴光育）1111110