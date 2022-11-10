立委指控鍾東錦農地堆砂石 苗檢：分案調查中

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）民進黨、時代力量立委連日指控無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦持有農地涉嫌違法堆置砂石，並要求檢調追究不法；苗栗地檢署今天證實，已分案指揮法務部調查局苗栗縣調查站偵辦中。

時代力量立委王婉諭10月曾會同時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎開記者會，揭露鍾東錦名下持有農地，涉嫌違法作為洗選、堆置砂石使用；民進黨立院黨團日前也緊追鍾東錦的砂石爭議，實際前往苗栗縣卓蘭鎮考察會勘，呼籲檢調要有積極作為。

苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋今天告訴中央社記者，地檢署已完成分案，交由苗栗縣調查站調查偵辦，相關案情內容無法透露，後續若有其他偵查作為，再向外界說明。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，鍾東錦已回應多次，他從事公職以來就離開砂石業多年，早期投資購買的土地，有部分雖出租給業者使用，但鍾東錦完全沒有參與經營，況且土地所有權人有多人，他只是持分其中1/5，根據法規，違反區域計畫法土地使用分區，是處罰行為人、不是地主，兩黨陣營刻意混為一談，完全是選舉操作、政治迫害。

鍾東錦陣營指出，對於檢調偵辦完全尊重，但也希望司法機關能夠堅守中立、公正立場，調查清楚，勿受政治壓力影響。（編輯：張銘坤）1111110