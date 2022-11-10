男尾隨進真理大學女宿還敲門 落網稱想搭訕女大生

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（中央社記者高華謙新北10日電）新北市淡水區真理大學女學生返回女生宿舍時，遭男子一路尾隨到6樓房間門口，男子甚至2度敲門，嚇壞女學生。警方今天通知31歲施男到案，他稱想搭訕對方，全案函送檢方偵辦。

新北市政府警察局淡水分局與真理大學調查了解，4日晚間6時許，一名女學生返回真理大學女生宿舍時，遭身穿藍色衣服的男性一路尾隨進宿舍內電梯，當時女學生覺得對方長得很中性，以為是住同棟的，便不疑有他，抵達6樓後便直接走進房間。

警方與校方調查，該男子一路尾隨女學生到房門口，待女學生進房間後，這名男子2度敲房門，女學生ㄧ聽見男性嗓音覺得有異，ㄧ開門竟發現是剛剛一起搭電梯的人，嚇得問對方要幹嘛，但對方沒說話，女大生立刻關門，男子便離去。

校方表示，男子從進入宿舍到離開約6分鐘，案發時1樓宿舍管理人員剛好去上廁所，因此沒注意到男子進入；案發後教官已加強宿舍巡邏，也加強督導宿舍管理人員交接工作要確實。

警方今天下午5時通知31歲無前科的施男到案說明，經了解，施男是為了搭訕女學生才跟進宿舍，無肢體接觸及言語騷擾行為，全案依無故侵入住宅罪嫌函送法辦。（編輯：陳政偉）1111110