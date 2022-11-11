涉現金買票 竹縣某議員參選人與樁腳遭羈押禁見

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（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）新竹地檢署今天表示，新竹縣某議員參選人透過王姓樁腳涉以現金買票，涉嫌違反公職人員選舉罷免法等罪嫌，向新竹地方法院聲請羈押禁見2人獲准。

新竹地檢署今天發布新聞稿指出，檢察官張馨尹指揮新竹縣政府警察局少年警察隊、刑事警察大隊、新湖警分局，及法務部調查局新竹縣調查站、北部地區機動工作站共同偵辦新竹縣某議員參選人（第2選舉區，湖口鄉）涉嫌以現金買票。

檢方表示，這名參選人在8月底至9月上旬間，透過王姓樁腳向所居住社區具投票權的選民，涉嫌以每票1000元對價進行現金買票。

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檢方指出，昨天進行搜索，並同步傳喚涉案者9人到案，部分選民已主動繳回受賄款項。偵訊後，認為參選人與王姓女子共犯買票罪嫌重大，今晨向法院聲請羈押禁見，法院今天上午10時30分許裁定2人准押禁見。

檢方表示，參選人應以政見爭取選民認同，若以金錢、餐宴、旅遊或禮品等作為換取選票的對價，都屬賄選行為，新竹查賄團隊將加強查賄力道，全力偵辦各種介選的犯罪行為。（編輯：戴光育）1111111